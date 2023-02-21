Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах
В ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах.
По словам Владимира Путина, в системе высшего образования назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам во всех сферах.
«Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается первое: вернуться к базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет в зависимости от конкретной профессии и отрасли и запроса рынка труда. Второе, если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек может продолжить обучение в магистратуре или ординатуре», — сказал Владимир Путин.
Отдельно Владимир Путин предложил выделить аспирантуру, задача которой — готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. Президент подчеркнул, что переход на новую систему обучения должен пройти плавно и без проблем для нынешних студентов.
«Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, о рынке труда», — сказал глава российского государства.
Владимир Путин отметил, что студенты, которые сейчас учатся в вузах, смогут продолжить образование по действующим программам.
«Также не подлежат пересмотру и уровень подготовки, и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры», — отметил Владимир Путин.
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