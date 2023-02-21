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Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-predlozhil-vernutsya-k-bazovoj-dlya-rf-sisteme-podgotovki-v-vuzah
Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах
Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах

В ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах.

По словам Владимира Путина, в системе высшего образования назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам во всех сферах.

«Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается первое: вернуться к базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет в зависимости от конкретной профессии и отрасли и запроса рынка труда. Второе, если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек может продолжить обучение в магистратуре или ординатуре», — сказал Владимир Путин.

Отдельно Владимир Путин предложил выделить аспирантуру, задача которой — готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. Президент подчеркнул, что переход на новую систему обучения должен пройти плавно и без проблем для нынешних студентов.

«Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, о рынке труда», — сказал глава российского государства.

Владимир Путин отметил, что студенты, которые сейчас учатся в вузах, смогут продолжить образование по действующим программам.

«Также не подлежат пересмотру и уровень подготовки, и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры», — отметил Владимир Путин.

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