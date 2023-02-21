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Президент РФ предложил ввести страховую гарантию пенсионных накоплений до 2,8 млн рублей

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-rf-predlozhil-vvesti-strahovuyu-garantiyu-pensionnyh-nakoplenij-do-2-8-mln-rublej
Президент РФ предложил ввести страховую гарантию пенсионных накоплений до 2,8 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля Владимир Путин заявил о необходимости гарантировать сохранность вложений граждан страны в добровольные пенсионные накопления.

Глава государства отметил, что во всем мире долгосрочные сбережения граждан — это важный источник инвестиционных ресурсов. Он подчеркнул необходимость стимулировать их приток в сферу инвестиций в России.

«Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную Думу законопроектов для запуска соответствующей госпрограммы уже с апреля текущего года. Важно создать дополнительные условия для граждан, вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Для этого он предложил ввести такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов.

«Напомню, такие вклады граждан в объеме до 1 млн 400 тыс. рублей застрахованы государством, и их возврат гарантирован. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму — до 2 млн 800 тыс. рублей. Также надо защитить вложения граждан и в другие долгосрочные инвестиционные инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников», — сказал Путин.

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