Путин заявил о продлении программы бесплатной газификации в России

О продолжении программы бесплатной газификации президент РФ Владимир Путин заявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию в Гостином Дворе.

«Продолжим программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе, они всегда смогут обратиться за подключением своего дома к сетям газоснабжения», — сказал Владимир Путин.

Также глава российского государства сообщил о том, что с этого года начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ.

«В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 трлн рублей. Мы знаем, насколько эта сфера важна для граждан, надо это делать и мы будем работать», — отметил президент РФ.

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