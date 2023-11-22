Владимир Путин выступил на саммите G20

Президент России 22 ноября принял участие во внеочередном саммите «Группы двадцати», который проходит в Индии, в формате видеоконференции.

По его словам, в мире запущены процессы кардинальной трансформации. Крепнут и появляются мощные центры глобального экономического развития. При этом значительная доля экономической активности смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские страны, где живет большая часть населения планеты.

«Сейчас ситуация в глобальном экономике, да и в мире в целом, требует коллективных, консенсусных решений, отражающих мнение подавляющего большинства международного сообщества — как развитых, так и развивающихся стран», — сказал Путин.

Президент отметил, что на мировых рынках нарастает турбулентность, а в международном финансовом секторе обостряются хронические проблемы, в том числе в сферах продовольственной и энергетической безопасности.

Путин добавил, что РФ выступает за восстановление взаимовыгодного и открытого международного сотрудничества в экономической сфере.

В состав G20 входят: США, Германия, Великобритания, Китай, Индия, Бразилия, Канада, Франция, Италия, Япония, Австралия, Мексика, ЮАР, Турция, Индонезия, Аргентина, Саудовская Аравия, Южная Корея, а также Европейский и Африканский союзы.

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