Путин: экономический рост в России к концу года составит более 3%

Президент Владимир Путин 17 ноября в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур заявил, что у России «хорошая погода» в экономике.

«За последний месяц рост экономики — 5,5%. По году будет более 3%, вот мы аккуратно так все время говорили: будет 2,7, 2,5, 2,8. Теперь уверенно говорим: будет свыше 3%», — сказал глава государства.

«Закрывать окно» в Европу Россия не планирует, отметил Владимир Путин.

«Когда думаешь, может, прикрыть, чтобы не простудиться. Но у нас хорошая погода, понимаете. Мы ничего не закрываем — у нас нет какого-то конфликта с европейским обществом, у нас с европейскими элитами сложные времена», — заявил президент.

Глава государства не видит необходимости в выходе страны из ЮНЕСКО — на этой площадке люди работают и общаются между собой, по этой линии осуществляются серьезные проекты. Выход из ООН же Путин назвал «ерундой».

«Некоторые говорят, что из ООН надо выйти, но это ерунда, потому что Россия — основатель этой организации на самом деле, чего же мы будет оттуда выходить?» — сказал президент.

БРИКС же создает условия для достижения взаимопонимания, а не является военным блоком, отметил глава государства. Решение с его расширением — пример того, как искать компромисс и добиваться его, не навязывая какую-либо точку зрения.

«Другой путь нам хорошо известен. Это провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим, деление людей на первый и второй сорт, как мясо. Так в человеческом обществе быть не должно, это не естественно», — указал Путин.

Военные и политики из разных стран с трудом «наводят мосты», поскольку у них есть борьба за собственное будущее, амбиции и взаимные обиды, отметил президент.

«Постоянная борьба и драка, только деятели культуры, которые умные, они думают о будущем, и они наводят мосты. Вот это миссия культуры, так же, как и миссия спорта», — сказал глава государства.

Президент также добавил, что у всех людей есть право на собственное мнение, в том числе у артистов, критиковавших СВО. Однако надо разделять слова и деятельность в ущерб стране, подчеркнул глава государства.

«Смотреть нужно, конечно, не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают. Если это деятельность, связанная с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу — такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, там гонорары перечисляются, прямо скажем, противнику, — то это одна история. Если это просто точка зрения, оценка ситуации — это другое», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

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