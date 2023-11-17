Путин: Россия настроена на взаимодействие со всеми, кто разделяет ее ценности

Президент России Владимир Путин 17 ноября встретился с участниками Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур.

По словам главы государства, Россия настроена на работу с теми, кто готов на основе цивилизованного и культурного многообразия участвовать в формировании современного многополярного мира, а также разделяет ценности взаимоуважения и мира.

«Сбережение самобытности народов в равных правах и возможностях для всех государств — залог успешного развития человечества», — сказал Путин.

Президент считает, что «культура отмены» России по своей сути расистская, неоколониальная и антикультурная.

«По определению это невозможно: в основе русской культуры подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность. Правда в том, что с этой пресловутой «отменой», как и с антироссийскими так называемыми санкциями у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось», — отметил глава государства.

Славянская культура является важной и неотъемлемой частью европейской и мировой культуры — ее невозможно отменить, как и русскую культуру, продолжил президент. Пока есть человек, настоящая культура не умрет, а технологии только создадут возможности для ее развития, утверждает глава государства.

«Когда синематограф появился, все говорили — театр умер. Но не умер же, он развивается. Настоящая культура никогда не умрет. Пока есть человек с его сердцем и душой — будет культура», — заявил Путин.

Кроме того, президент назвал «придурками» тех, кто пытается запретить общение деятелей культуры из разных стран, а также заявил, что представители ЛГБТ — часть общества, которая имеет право выигрывать в конкурсах в сфере культуры.

Глава государства уверен, что российская культура должна прежде всего основываться на своих самобытности и корнях, развиваться, а также опираться на культуру зарубежных стран.

«Так было всегда, так есть, тем более в наше время бурного технологического прогресса, который создает и колоссальные возможности и, конечно, создает и новые риски», — сказал Владимир Путин.

За последние 10 лет Россия увеличила расходы на культуру в 20 раз, но финансирование планируют увеличивать и дальше.

«На уровне государства уделяем культуре самое пристальное внимание. На ее развитие идут значительные средства, и снижения мы, конечно, не планируем. Напротив, будем искать дополнительные резервы, поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развитие исторических городов, запускать уникальные проекты на основе цифровых решений», — сказал глава государства.

Он также пообещал поддержать проект об ограничении использования иностранных слов — это позволит защитить язык и ограничить употребление англицизмов, сообщает ТАСС.

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