Президент России Владимир Путин 17 декабря принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России в Москве.

Путин выступил с приветственным словом и сделал ряд важных заявлений:

— 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта.

— Вооруженные силы России освободили свыше 300 населенных пунктов в этом году.

— Решение об участии военнослужащих КНДР в освобождении Курской области принял Ким Чен Ын. Военнослужащие из Северной Кореи также приняли участие в разминировании освобожденного региона.

— Если Киев откажется от разговора по существу, Россия добьется освобождения земель военным путем.

— Россия сделает все необходимое для поддержки семей погибших военнослужащих.

— Каждый защитник Родины должен твердо знать, что государство предоставит ему и его близким всю необходимую социальную поддержку.

— Работа по индексации денежного довольствия военнослужащих должна продолжаться.

— Военные врачи и медработники получили уникальный опыт оказания медицинской и психологической помощи военнослужащим. Его надо внедрять во все сферы здравоохранения.

— Возможности российской армии постоянно развиваются. Совершенствование боевого состава, качественные улучшения в системе военного управления, в оперативной и боевой подготовке идут непрерывно.

— ОПК России производит необходимую войскам продукцию в возрастающих объемах.

— Россия передает своим зарубежным союзникам и партнерам опыт, полученный в ходе СВО.

— Прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон». Комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде.

— До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ракетный комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года. Об этом завил президент России. Он отметил, что боевое применение ракеты впервые прошло в ноябре 2024 года.

