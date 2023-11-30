Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Генри Киссинджера

О смерти легендарного американского политика, обладателя Нобелевской премии стало известно 29 ноября.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования жене Генри Киссинджера в связи с его кончиной.

«Ушел из жизни выдающийся дипломат, дальновидный и мудрый государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире», — сказал Путин.

Президент отметил, что Генри Киссинджеру в свое время удалось добиться «разрядки» международной напряженность в мире и вывести отношения между СССР и США на новый уровень. Это помогло укрепить глобальную безопасность в мире.

Путин добавил, что много раз лично общался с Киссинджером и сохранит о нем самую светлую память, сообщает пресс-служба Кремля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Генри Киссинджер долгие годы работал над внешней политикой США, став всемирно известным дипломатом. С 1969 по 1975 годы он был советником президента США Ричарда Никсона по национальной безопасности, а с 1973 по 1977 год — госсекретарем США при президенте Джеральде Форде. За успешную работу его удостоили Нобелевской премии мира в 1973 году.