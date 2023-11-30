Ушел из жизни легендарный американский политик Генри Киссинджер

О его смерти стало известно 29 ноября. Киссинджер умер в своем доме в штате Коннектикут (США) на 101 году жизни.

Генри Киссинджер долгие года работал над внешней политикой США, став всемирно известным дипломатом. С 1969 по 1975 годы он был советником президента США Ричарда Никсона по национальной безопасности, а с 1973 по 1977 год — госсекретарем США при президенте Джеральде Форде. За успешную работу его удостоили Нобелевской премии мира в 1973 году.

В свое время Киссинджер стал инициатором ведения так называемой политики «разрядки» в международных отношениях между США и СССР. Он положил начало дипломатическим отношениям с Китаем и участвовал в заключении мирного соглашения в Париже о завершении войны во Вьетнаме. В 2013 году Киссинджер стал почетным доктором дипломатической академии МИД России.

В прошлом году Киссинджер представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. Он предложил снова провести референдумы в новых регионах РФ, но под наблюдением международных экспертов, сообщает телеканал «360».

Читайте также: ушел из жизни бывший советский мэр Анапы Валентин Машуков. Бывший председатель Анапского горисполкома в 1980-е годы, почетный гражданин Анапы Валентин Машуков умер на 85-м году жизни.