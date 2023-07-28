Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Ушел из жизни бывший советский мэр Анапы Валентин Машуков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ushel-iz-zhizni-byvshij-sovetskij-mer-anapy-valentin-mashukov
Ушел из жизни бывший советский мэр Анапы Валентин Машуков
Фото t.me/anapaofficial

Об этом стало известно 28 июля. Бывший председатель Анапского горисполкома в 1980-е годы, почетный гражданин Анапы Валентин Машуков умер на 85-м году жизни.

С 1983 по 1993 годы Машуков руководил исполкомом Анапского городского Совета, а затем Советом народных депутатов Анапы. Он также был почетным работником газовой промышленности России, заслуженным работником курортов и туризма Кубани.

«Безусловно, это колоссальная утрата. Валентин Дмитриевич был настоящим патриотом Анапы, Кубани, России, человеком невероятной внутренней силы, мудрым, опытным и талантливым руководителем, отзывчивым меценатом, человеком с большим и добрым сердцем. Его имя всегда будет жить в памяти благодарных анапчан», — сказал мэр Анапы Василий Швец.

Валентин Машуков был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За заслуги перед Отечеством II степени», «За выдающийся вклад в развитие Кубани», патриаршей Грамотой за подписью Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора «в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви», орденским знаком «Звезда Славы Отечества» и другими наградами.

«Мэрия и Совет города-курорта Анапа выражают самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким покойного, разделяют с ними боль невосполнимой утраты», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы.

Читайте также: 26 июля умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор.

Статьи
Старородящие: до какого возраста желательно родить первенца и почему
Старородящие: до какого возраста желательно родить первенца и почему
День ВМФ в 2023 году: когда отмечают, история и традиции
День ВМФ в 2023 году: когда отмечают, история и традиции
Топ-6 лучших фильмов о любви на все времена
Топ-6 лучших фильмов о любви на все времена
Черника: почему так важна для пенсионеров и детей, кому ее нельзя
Черника: почему так важна для пенсионеров и детей, кому ее нельзя
Крайне редко, но вполне реально: иммунолог рассказал, что ветрянкой можно заразиться повторно
Крайне редко, но вполне реально: иммунолог рассказал, что ветрянкой можно заразиться повторно
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях