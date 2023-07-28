Ушел из жизни бывший советский мэр Анапы Валентин Машуков

Об этом стало известно 28 июля. Бывший председатель Анапского горисполкома в 1980-е годы, почетный гражданин Анапы Валентин Машуков умер на 85-м году жизни.

С 1983 по 1993 годы Машуков руководил исполкомом Анапского городского Совета, а затем Советом народных депутатов Анапы. Он также был почетным работником газовой промышленности России, заслуженным работником курортов и туризма Кубани.

«Безусловно, это колоссальная утрата. Валентин Дмитриевич был настоящим патриотом Анапы, Кубани, России, человеком невероятной внутренней силы, мудрым, опытным и талантливым руководителем, отзывчивым меценатом, человеком с большим и добрым сердцем. Его имя всегда будет жить в памяти благодарных анапчан», — сказал мэр Анапы Василий Швец.

Валентин Машуков был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За заслуги перед Отечеством II степени», «За выдающийся вклад в развитие Кубани», патриаршей Грамотой за подписью Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора «в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви», орденским знаком «Звезда Славы Отечества» и другими наградами.

«Мэрия и Совет города-курорта Анапа выражают самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким покойного, разделяют с ними боль невосполнимой утраты», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы.

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