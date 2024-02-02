Владимир Путин встретился с участниками форума «Все для Победы»

Президент России Владимир Путин 2 февраля с рабочим визитом посетил Тульскую область и принял участие в форуме «Все для Победы!».

Президент на встрече заявил о том, что без разносторонней поддержки невозможно добиваться победы на фронте, предприятия оборонно-промышленного комплекса вносят в это общее дело свой вклад.

«В этой большой работе невозможно добиваться успеха и невозможно добиваться побед, если нет поддержки, причем поддержки самой разной, разносторонней. И в этой связи, конечно, самый основной вклад в общую работу вносят, конечно, предприятия ОПК. Это большая часть нашей промышленности, большая, огромная армия людей, которые работают в этой сфере», — сказал Путин.

Также он заявил, что российский ОПК демонстрирует хорошие темпы и качество работы. По его словам, качество и количество по всей номенклатуре вооружений, в том числе бронетехнике, ракетной технике и высокоточному оружию, обеспечиваются хорошими и нужными стране темпами. РФ будет увеличивать заказы на вооружение на предприятиях ОПК.

«»Мы будем загружать сейчас и дозагружать в будущем ближайшем продукцией военного назначения, поскольку нам нужно запасы пополнять. Вернее, создавать запасы и пополнять то, что израсходовано в ходе боевых действий», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что государство будет всячески поддерживать все начинания, связанные с развитием гражданской части производства. Кроме того, он заявил, что если бы не был уверен, что люди в РФ и в Крыму хотят возвращения его в состав России, то никогда бы этого не делал.

«Если бы я не был уверен, что у нас в стране — и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины — подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего и не стал делать в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину, так же как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу, не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов», — цитирует Путина РИА «Новости».

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