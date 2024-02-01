Владимир Путин учредил в России орден «За доблестный труд»
Политика
01.02.2024 15:52
Указ президента РФ Владимира Путина об учреждении новой награды в стране опубликовали 1 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, орденом «За доблестный труд» будут награждать граждан России за большие заслуги в трудовой деятельности, за высокопроизводительный труд на предприятиях, а также за заслуги в научно-технологическом развитии и области государственного строительства.
Знак ордена «За доблестный труд» представляет собой позолоченный четырехконечный прямой крест, покрытый рубиновой эмалью.
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