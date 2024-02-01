Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Владимир Путин учредил в России орден «За доблестный труд»

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-uchredil-v-rossii-orden-za-doblestnyj-trud
Владимир Путин учредил в России орден «За доблестный труд»
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Указ президента РФ Владимира Путина об учреждении новой награды в стране опубликовали 1 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, орденом «За доблестный труд» будут награждать граждан России за большие заслуги в трудовой деятельности, за высокопроизводительный труд на предприятиях, а также за заслуги в научно-технологическом развитии и области государственного строительства.

Знак ордена «За доблестный труд» представляет собой позолоченный четырехконечный прямой крест, покрытый рубиновой эмалью.

Читайте также: Владимир Путин установил для многодетных семей России статус, гарантирующий меры поддержки.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях