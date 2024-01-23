Путин установил для многодетных семей РФ статус, гарантирующий меры поддержки

Указ президента России Владимира Путина о мерах социальной поддержки для многодетных семей 23 января опубликовали на интернет-портале правовой информации.

«Установить, что многодетной в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в документе.

В указе Путина говорится, что в соответствии с законодательством РФ многодетным семьям гарантируют:

предоставление государственных выплат и пособий в связи с рождением и воспитанием детей;

досрочное назначение страховой пенсии по старости многодетным матерям;

предоставление мер поддержки в трудовой сфере;

право на бесплатное посещение парков, музеев и выставок во всех регионах РФ;

профессиональное обучение для многодетных родителей.

Многодетные семьи могут рассчитывать на получение мер соцподдержки до достижения старшим ребенком 18 лет или до завершения им очного обучения в университете, колледже или техникуме.

Президент поручил региональным властям изготовить и выдать многодетным семьям удостоверения, подтверждающие их статус, а также провести учет таких семей и предоставляемых им мер социальной поддержки.

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