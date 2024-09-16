Владимир Путин встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой

Президент РФ поздравил Анну Попову и сотрудников службы с Днем государственного санитарно-эпидемиологического надзора, который отмечают в России 15 сентября.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала Владимиру Путину о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности в России, а также рассказала о работе единой информационно-аналитической системы ведомства.

Кроме того, в ходе встречи обсудили развитие сети мониторинга патогенов и открытие мобильной лаборатории со съемными модулями на базе вертолета серии Ка, сообщает пресс-служба Кремля.

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