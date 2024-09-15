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Владимир Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-provedet-soveshhanie-po-razvitiyu-bespilotnoj-aviatsii
Владимир Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации
Фото пресс-службы Президента РФ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами правительства и Совбеза. 

Об этом сообщил ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Кроме того, президент пообщается с главами регионов, избранными во время единого дня голосования. Также ожидается обращение к участницам Евразийского женского форума и оперативное совещание с Советом безопасности.

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