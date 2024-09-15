Владимир Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами правительства и Совбеза.

Об этом сообщил ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Кроме того, президент пообщается с главами регионов, избранными во время единого дня голосования. Также ожидается обращение к участницам Евразийского женского форума и оперативное совещание с Советом безопасности.

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