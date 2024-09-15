Владимир Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации
Политика
15.09.2024 16:12
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами правительства и Совбеза.
Об этом сообщил ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Кроме того, президент пообщается с главами регионов, избранными во время единого дня голосования. Также ожидается обращение к участницам Евразийского женского форума и оперативное совещание с Советом безопасности.
Читайте также: Владимир Путин впервые прокомментировал арест Павла Дурова.