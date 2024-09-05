Путин впервые прокомментировал арест Павла Дурова

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова 5 сентября в ходе пленарного заседания ВЭФ-2024.

Президента спросили о возможной встрече с Дуровым в Азербайджане, откуда бизнесмен и полетел во Францию, где его арестовали.

По словам главы государства, он встречался с Дуровым много лет назад в Кремле — тогда бизнесмен рассказывал о планах. После этого президент с основателем Telegram не виделся, в том числе не было и встречи в Баку.

Путин также отметил, что у России претензий к Дурову не было, но они были у других стран.

«Со стороны многих стран претензии были с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми и какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике или в сфере безопасности тем или иным государствам», — сказал глава государства.

Действия Франции в отношении Дурова не очень понятны, они носят избирательный характер, заявил президент.

«Если с Дуровым так поступают, то надо и других закрывать и арестовывать, либо сажать их под домашний или другой арест, связанный с ограничением свободы», — цитирует Владимира Путина РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа.