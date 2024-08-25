Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции

По данным СМИ, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан 24 августа около 20:00 в аэропорту Ле-Бурже в Париже.

Французский телеканал LCI сообщил о том, что Дуров прилетел в Париж из Азербайджана. Вместе с ним находились женщина и телохранитель.

Павлу Дурову могут быть предъявлены обвинения, связанные с такими преступлениями, как терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, отмывание денег, а также распространение детской порнографии. Правоохранительные органы считают Дурова соучастником этих преступлений из-за недостаточной модерации в мессенджере и отказа сотрудничать с силовыми ведомствами.

Бизнесмена поместили под стражу. В префектуре полиции Парижа пока не подтвердили информацию о задержании Павла Дурова, пишет ТАСС.

Читайте также: Дуров в интервью Карлсону рассказал, что Google и Apple давят на работу Telegram.