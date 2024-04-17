Дуров в интервью Карлсону рассказал, что Google и Apple давят на работу Telegram

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Дурова, американские корпорации Google и Apple непрерывно оказывают внушительное давление на работу приложения Telegram, больше чем власти тех или иных стран.

«Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре всё, что вы можете прочитать на смартфоне», — сказал Дуров.

Он отметил, что Google и Apple ясно дают понять, что могут удалить приложение Telegram из своих магазинов, если будут нарушаться их правила.

Кроме того, предприниматель рассказал, что после штурма Капитолия в Вашингтоне Telegram начал получать угрозы от обеих политических партий США — и Республиканской, и Демократической.

Дуров уточнил, что на сегодняшний день аудитория Telegram составляет около 900 млн пользователей. Он рассчитывает, что в течение года эта цифра достигнет 1 млрд, сообщает RT.

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