Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко

Встреча президентов России и Беларуси прошла 11 апреля в Кремле. Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.

Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу за то, что он приехал ко Дню космонавтики. Он подчеркнул, что первая женщина-космонавт из Беларуси вернулась на Землю вместе с российскими специалистами. Также добавил, что новая российская ракета полетела в космос с нового космодрома. По его словам, это стало важным этапом в развитии отечественной космической отрасли.

«Кроме всего прочего нам есть о чем поговорить, имея в виду наши экономические отношения. Они развиваются успешно. В прошлом году мы продемонстрировали хорошие темпы роста экономики, и сейчас все на подъеме», — сказал Путин.

Президент добавил, что в начале текущего года рост экономических показателей в стране выше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, растет кооперация, развивается диверсификация.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы безопасности в России у западных границ Беларуси. Путин отметил, что Россия была вынуждена ответить в ходе специальной военной операции после атак на энергетические объекты внутри страны.

«Мы, даже зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», — сказал президент России.

Путин и Лукашенко также обсудили разрешение конфликта на Украине. Президент РФ напомнил, что в начале 2022 года мирные переговоры начались в Беларуси, затем продолжились в Турции. В ходе них были достигнуты предварительные договоренности, от которых позже представители Украины отказались.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что мы «за» мирные переговоры. Только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, не имеющих ничего общего с действительностью», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

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