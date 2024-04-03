Путин пообещал обеспечить машинами участников СВО с ампутированными ногами

О помощи участникам специальной военной операции президент России Владимир Путин сообщил 2 апреля во время встречи с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

В разговоре с главой государства Цивилева отметила, что для участников СВО с ампутированными ногами крайне важно социализироваться в обществе и найти работу. В связи с этим Фонд намерен выступить с инициативой обеспечить данную категорию людей специальными автомобилями с ручным управлением.

По словам Цивилевой, для данной меры поддержки не потребуется дополнительное финансирование. Она подчеркнула, что такие автомобили стоят в два-три раза дешевле протезов.

«Будем считать, что этот вопрос решен», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

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