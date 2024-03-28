Правом на компенсацию при газификации наделили всех участников СВО на Кубани

Депутаты ЗСК в ходе 35 очередной сессии рассмотрели внесение изменений в закон «О предоставлении дополнительной меры соцподдержки по газификации домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Краснодарского края».

Поправки расширяют количество категорий граждан, которые могут получить компенсацию и субсидию на газификацию домов. Теперь они будут распространяться на всех участников спецоперации независимо от места их призыва на территории РФ, в том числе из Росгвардии, частных военных компаний, гражданских лиц, сотрудников прокуратуры, ФСБ и других органов.

Также меры поддержки смогут получить лица, ухаживающие за детьми-инвалидами и опекуны и попечители таких детей.

Кроме того, поправки дают возможность получить субсидию на газификацию через три года от ранее предоставленной. При наличии нескольких домов поддержка предоставляется 1 раз в 3 года на газификацию каждого из них. В нынешней редакции закона получить субсидию можно получить только один раз.

«Расширение списка льготников — это всегда значимый шаг в повышении уровня и качества жизни жителей Кубани. Меры соцподдержки по газификации домов будут доступны всем участникам СВО, а не отдельным категориям, и это обоснованное решение. То же самое можно сказать и о других группах кубанцев, претендующих на эти меры господдержки. Наш край уверенно движется к максимально полной газификации жилого сектора, и будет справедливо, если в авангарде этого движения будут те, кого наше общество может и обязано поддержать», — цитирует председателя Юрия Бурлачко пресс-служба ЗСК.

Читайте также: газ бесплатно подвели к границам почти 59 тыс. домов в Краснодарском крае.