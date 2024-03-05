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Газ бесплатно подвели к границам почти 59 тыс. домов в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gaz-besplatno-podveli-k-granitsam-pochti-59-tys-domov-v-krasnodarskom-krae
Газ бесплатно подвели к границам почти 59 тыс. домов в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Социальную газификацию на Кубани обсудили на заседании регионального штаба, которое провел вице-губернатор Андрей Прошунин.

Он уточнил, что к газовой сети в крае уже подключили 27,7 тыс. домов и этот показатель нужно постепенно увеличивать.

«Сегодня природный газ подвели к 58,7 тыс. земельных участков. Такую работу ведем в каждом муниципалитете», — рассказал Прошунин.

На догазификацию подали заявки около 100 социальных объектов. Из них 20 уже получили доступ к «голубому топливу». К газу, в том числе, подключили офис ВОП в хуторе Песчаном, больницу в селе Черниговском, и ФАП в хуторе Красная Поляна под Армавиром, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: с начала 2024 года свыше 500 жителей Краснодарского края получили субсидию на газификацию. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

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