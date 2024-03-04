Кондратьев: с начала года свыше 500 кубанцев получили субсидию на газификацию

Программу социальной газификации в РФ проводят с 2021 года. Газ бесплатно подвели к границам 1,1 млн участков. Прием заявок продолжается. Льготникам помогают с проведением газовых коммуникаций внутри участка.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани дополнительно реализуются еще две меры поддержки ― субсидия на проведение работ и компенсация за выполненную газификацию дома.

«Средства выделяем из краевого бюджета. Эти меры поддержки уже доказали свою востребованность. Компенсации за догазификацию домовладений уже получили почти 7 тыс. человек, субсидию более 800. Из них с начала года ― более 500 кубанцев», ― подчеркнул глава региона.

Кондратьев добавил, что в этом году выплаты проиндексировали. Сумма компенсации за догазификацию дома сейчас ― до 110 тыс. 248 рублей, а субсидии ― до 104 тыс. 500 рублей.

Компенсации и субсидии предусмотрены для 19 категорий жителей. Среди них инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, участники Великой Отечественной войны, малоимущие и многодетные семьи, а также добровольцы, контрактники, мобилизованные СВО и члены их семей.

Расходы компенсируются на подключение газа в пределах границ участка ― на строительство или реконструкцию внутреннего газопровода, проектирование сети, приобретение, поставку, установку оборудования и прибора учета.

Для получения компенсации следует обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. Консультация по телефону 8(800) 55-000-55 в будние дни с 09:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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