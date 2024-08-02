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Владимир Путин встретил в аэропорту освобожденных в результате обмена россиян

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-vstretil-v-aeroportu-osvobozhdennyh-v-rezultate-obmena-rossiyan
Видео t.me/news_kremlin

Обменянные граждане России прилетели в аэропорт Внуково-2 в Москве из Анкары. Президент Владимир Путин поздравил их с возвращением на Родину и поблагодарил за верность присяге тех вернувшихся, которые имеют отношение к службе.

«Хочу вас всех поздравить с возвращением на Родину. Прежде всего хочу обратиться к тем из вас, кто имеет отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала», ― сказал Путин.

В результате обмена в Россию вернулись восемь человек: Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Павел Рубцов, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Артем и Анна Дульцевы.

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