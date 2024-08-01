Путин летом не пойдет в отпуск из-за напряженного графика работы

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у главы государства сейчас нет времени для отдыха.

Песков отметил, что у президента сейчас достаточно напряженный график работы.

«Пока, честно говоря, в августе никаких окон у президента не просматривается, там все время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график», — сказал Песков.

Он также назвал публичные выступления президента «лишь верхушкой айсберга». По словам Пескова, основная работа ведется ежесуточно, без выходных, сообщает ТАСС.

За время работы на высших государственных постах Путин крайне редко бывал в отпуске. Как правило, отдых ограничивался только несколькими днями. В таких случаях президент, как правило, отправлялся на природу в Сибирь. Известно, что в сибирской тайге Путин бывал в июле 2013 года, на свой день рождения в 2014 году, в марте 2017 года, в августе 2018 года, перед своим днем рождения в 2019 году и в марте 2021 года.

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