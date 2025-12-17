Владимир Путин стал персонажем мультсериала «Простоквашино»

Первые кадры с изображением президента России Владимира Путина и героев «Простоквашино» появились 17 декабря.

Ранее появление главы государства в российском мультсериале анонсировала студия «Союзмультфильм».

Изображение серии с президентом появились у «РБК». На них Владимир Путин стоит в окружении Дяди Федора и его родителей, Почтальона Печкина, Кота Матроскина, Пса Шарика и других героев.

Подлинность изображения подтвердили ТАСС в пресс-служба «Союзмультфильма». Когда выйдет серия с Владимиром Путиным, не сообщается, но, судя по фону, на котором стоят герои мультфильма, серия будет новогодней.

Читайте также: индийские аниматоры показали мультфильм с Путиным и Моди, поющими на мотоцикле. На визита Путина в Индию телеканал India Today представил анимационный ролик. В нем два политика едут на мотоцикле с коляской и поют популярную в Индии песню о дружбе. Действие разворачивается на фоне нефтедобывающих установок и российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые Москва экспортирует индийской стороне.

Подпишись, здесь всегда интересно.