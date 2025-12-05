Индийские аниматоры показали мультфильм с Путиным и Моди, поющими на мотоцикле

Президент России Владимир Путин посетил Индию с двухдневным визитом по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди. Накануне лидеры провели неформальную встречу. Официальные переговоры пройдут 5 декабря.

На фоне этого события телеканал India Today представил анимационный ролик с участием Путина и Моди. В мультфильме два политика едут на мотоцикле с коляской и поют популярную в Индии песню о дружбе. Действие разворачивается на фоне нефтедобывающих установок и российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые Москва экспортирует индийской стороне.

Также в ролике есть сцена на автозаправочной станции. Мультипликаторы изобразили две бензоколонки: одну с российской символикой, другую — с американской. Возле бензоколонки США нарисовали президента Дональда Трампа, который с недовольством наблюдает, как индийский премьер-министр заправляет мотоцикл российским топливом. Затем партнеры продолжают совместную поездку, оставив американского лидера не у дел.

Традиционные российско-индийские встречи на высшем уровне проводятся ежегодно и поочередно в каждой из стран. Предстоящие официальные переговоры Путина и Моди станут 23-ми в истории подобных мероприятий.

В программу визита также включена отдельная аудиенция главы российского государства с президентом Индии Драупади Мурму, сообщает РИА «Новости».

