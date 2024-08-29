Владимир Путин: советские ученые-атомщики обеспечили ядерный паритет РФ в мире

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам торжественных мероприятий и конференции, посвященных 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда.

Глава российского государства отметил, что советские ученые-атомщики своими достижениями обеспечили лидирующие позиции России в атомной энергетике и ядерный паритет в мире.

«Они внесли колоссальный вклад в укрепление нашей обороноспособности, безопасности и суверенитета, заложили основы для появления принципиально новых направлений науки и промышленности, медицины и космических технологий, для освоения труднодоступных территорий Арктики», — говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина.

Президент также назвал испытание первого отечественного ядерного заряда «событием поистине исторического значения, которое вошло в летопись блестящих свершений отечественной науки, стало свидетельством ее уникального творческого потенциала». Владимир Путин напомнил, что испытание советские учение провели в этих тяжелейших условиях по окончании Великой Отечественной войны, когда Советский Союз восстанавливал народное хозяйство и отстраивал разрушенные города и села.

Президент подчеркнул, что современное поколение российских атомщиков бережно хранит традиции и интеллектуальное наследие предшественников, постоянно обогащает их и участвует в решении важнейших государственных задач.

Читайте также: Путин поручил принять меры для борьбы с обмелением Каспийского моря.