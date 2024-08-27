Путин поручил принять меры для борьбы с обмелением Каспийского моря

Президент РФ Владимир Путин 27 августа провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Во время встречи глава российского государства поручил провести научный анализ для предотвращения обмеления Каспийского моря. По словам Владимира Путина, на проблему обмеления Каспия обратил внимание президент Азербайджана Ильхам Алиев во время их недавней встречи.

«У меня к Вам просьба. Я, конечно, поручу это Правительству, но Вы подготовьте и направьте на мое имя соответствующее обращение с просьбой провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий с тем, чтобы понять, что в ближайшее время необходимо сделать, предпринять для того, чтобы помочь Каспию», — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Читайте также: Владимир Путин и Никол Пашинян договорились о встрече.