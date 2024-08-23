Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Владимир Путин и Никол Пашинян договорились о встрече

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-i-nikol-pashinyan-dogovorilis-o-vstreche
Владимир Путин и Никол Пашинян договорились о встрече
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся 23 августа.

Главы государств обсудили вопросы о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Также отметили, позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия между государствами, сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе правительства Армении уточнили, что Путин рассказал Пашиняну о своем недавнем визите в Азербайджан.

В ходе телефонного разговора главы России и Армении договорились о личной встрече для обсуждения важных вопросов, сообщает телеканал «360».

Читайте также: президент России Владимир Путин 22 августа по телефону поздравил военкора Евгения Поддубного с днем рождения.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях