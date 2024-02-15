Владимир Путин сообщил о продлении программы «Молодая семья» после 2025 года

Президент России Владимир Путин 15 февраля посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле и пообщался с сотрудниками предприятия.

В ходе встречи с рабочими завода, Владимир Путин сообщил о том, что программа «Молодая семья» пользуется поддержкой государства.

«Сохраним эту программу, уже деньги предусмотрены и на этот год, и на 2025 год. Не просто будем думать, а обязательно продлим эту программу за горизонт трехлетнего бюджетирования», — сказал глава государства.

По словам президента, поддержка молодых семей, особенно семей с детьми, является безусловным приоритетом. Путин добавил, что в 2023 году по этой программе финансирование составило 14,5 млрд рублей. В этом году финансирование увеличили до 14,7 млрд рублей, сообщает ТАСС.

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