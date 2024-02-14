Путин анонсировал повышение зарплат медиков в небольших населенных пунктах

О существенном повышении зарплат для медицинских работников президент России Владимир Путин сообщил 14 февраля на пленарном заседании Второго форума будущих технологий.

Президент уточнил, что с 2024 года будут выравнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и сельской местности. Существенно увеличат уровень финансовой поддержки фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и других организаций первичного звена в небольших населенных пунктах.

«С 1 марта предлагаю повысить размер ежемесячных выплат для медиков первичного звена, которые трудятся в малых городах, районных центрах и селах», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что необходимо обратить особое внимание на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников участковых и районных больниц.

Путин добавил, что в городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек врачи дополнительно будут получать 29 тыс. рублей, средний медицинский персонал — 13 тыс. рублей. В населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек такие спецвыплаты будут выше — врачи будут каждый месяц дополнительно получать 50 тыс. рублей, в средний персонал — 30 тыс. рублей.

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