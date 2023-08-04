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С 1 сентября медики начнут получать по 15 тыс. рублей в месяц на аренду жилья в Геленджике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-sentyabrya-v-gelendzhike-mediki-nachnut-poluchat-po-15-tys-rublej-na-arendu-zhilya
С 1 сентября медики начнут получать по 15 тыс. рублей в месяц на аренду жилья в Геленджике
Фото freepik.com

Новую меру соцподдержки для медицинских работников утвердили 4 августа на очередной сессии городской Думы Геленджика.

Теперь медикам в городе-курорте из местного бюджета будут начислять по 10 тыс. рублей в месяц в качестве компенсации расходов по найму жилья.

«С 1 сентября на нашей территории общий размер доплаты за наем жилых помещений для медиков, вместе с региональной, составит 15 тыс. рублей», — написал в Telegram мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Глава города добавил, что несмотря не то, что больницы и поликлиники находятся в подчинении краевого минздрава, власти Геленджика используют все доступные инструменты для поддержки местных медиков.

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