Владимир Путин решил создать Морскую коллегию России

Об этом сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев на совещании в Рыбинске.

По его словам, появление специальной морской коллегии в стране позволит повысить координацию в данной сфере.

«Президентом России Владимиром Путиным принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — рассказал Патрушев.

Он уточнил, что коллегия создается для защиты национальных интересов России в Мировом океане и реализации национальной морской политики.

По словам Патрушева, сейчас формируют персональный состав будущей Морской коллегии, сообщает ТАСС.

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