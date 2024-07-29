Владимир Путин решил создать Морскую коллегию России
Политика
29.07.2024 19:53
Об этом сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев на совещании в Рыбинске.
По его словам, появление специальной морской коллегии в стране позволит повысить координацию в данной сфере.
«Президентом России Владимиром Путиным принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации», — рассказал Патрушев.
Он уточнил, что коллегия создается для защиты национальных интересов России в Мировом океане и реализации национальной морской политики.
По словам Патрушева, сейчас формируют персональный состав будущей Морской коллегии, сообщает ТАСС.
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