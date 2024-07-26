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Путин удовлетворен работой Центробанка и правительства России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-udovletvoren-rabotoj-tsentrobanka-i-pravitelstva-rossii
Путин удовлетворен работой Центробанка и правительства России
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 июля во время беседы с журналистами. По его словам, российская экономика сейчас показывает хорошие результаты.

«Президент неоднократно давал высокую оценку и работе правительства, неоднократно также давал высокую оценку работы Центрального банка», — сказал Песков.

По мнению пресс-секретаря главы государства, текущие экономические показали в России — по ВВП в целом, и по отраслям, весьма позитивные. При этом могут возникать некоторые проблемы, сообщает ТАСС.

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