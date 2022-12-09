Владимир Путин: ремонт Крымского моста завершат досрочно

Ремонт автомобильной части Крымского моста должны закончить в марте. Железнодорожную ветку планируют восстановить к середине лета.

О том, что ремонт моста завершат досрочно, президент РФ Владимир Путин сообщил 9 декабря.

«Обещают сделать автомобильную часть где-то в марте. Планировали попозже, но мне сказали, что к концу марта закончат. А железнодорожную часть, одну веточку, обещают сделать где-то в середине лета. Правда, сначала сказали — в конце осени, потом все-таки пообещали к середине лета. Я думаю, что где-то летом наверняка сделают», — цитирует Путина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 5 декабря посетил восстановленный Крымский мост. Глава государства проехал за рулем автомобиля по мосту и пообщался со строителями.