Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Владимир Путин посетил восстановленный Крымский мост

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-posetil-vosstanovlennyj-krymskij-most
Владимир Путин посетил восстановленный Крымский мост
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент РФ 5 декабря проехал за рулем автомобиля по восстановленному мосту и поговорил со строителями.

Владимир Путин лично осмотрел отремонтированный участок Крымского моста и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ходе восстановительных работ, сообщает ТАСС.

Новость дополняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение транспорта на Крымском мосту по отремонтированной части восстановили 5 декабря с 10:50.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Новороссийском в районе Волчьих ворот произошло 5 ДТП, движение затруднено
Под Новороссийском в районе Волчьих ворот произошло 5 ДТП, движение затруднено
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В Анапе росгвардеец вынес пожилых супругов из горящего дома
  4. Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
  5. В Белореченском районе в перевернувшейся иномарке погиб 19-летний пассажир
  6. В центре Краснодара женщина напала на 81-летнюю пенсионерку и отняла сумку
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях