Владимир Путин посетил восстановленный Крымский мост

Президент РФ 5 декабря проехал за рулем автомобиля по восстановленному мосту и поговорил со строителями.

Владимир Путин лично осмотрел отремонтированный участок Крымского моста и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ходе восстановительных работ, сообщает ТАСС.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение транспорта на Крымском мосту по отремонтированной части восстановили 5 декабря с 10:50.