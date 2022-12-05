Владимир Путин посетил восстановленный Крымский мост
Политика
05.12.2022 17:16
Президент РФ 5 декабря проехал за рулем автомобиля по восстановленному мосту и поговорил со строителями.
Владимир Путин лично осмотрел отремонтированный участок Крымского моста и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ходе восстановительных работ, сообщает ТАСС.
Новость дополняется.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение транспорта на Крымском мосту по отремонтированной части восстановили 5 декабря с 10:50.
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