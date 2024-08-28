Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым

Президент России Владимир Путин 28 августа провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алимовым.

В ходе разговора лидеры стран выразили удовлетворение успешным государственным визитом Путина в Азербайджан. Отмечается, что последовательная реализация договоренностей, достигнутых в ходе переговоров, будет способствовать дальнейшему углублению международных отношений партнерства и союзничества.

Кроме того, главы государств продолжили обсуждение аспектов текущей ситуации в Закавказье, в том числе вопросы подготовки азербайджано-армянского мирного договора, демаркации и делимитации границы, а также разблокирования транспортных коммуникации.

В связи с этим с российской стороны подтвердили готовность и далее оказывать возможное содействие Еревану и Баку в выработке соответствующих взаимоприемлемых отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

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