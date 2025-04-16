Владимир Путин провел президиум Госсовета РФ на тему «Инфраструктура для жизни»

В своем выступлении президент России обозначил ключевые задачи по развитию инфраструктуры в стране, а также напомнил, что в нацпроекте «Инфраструктура для жизни» определили, что до 2036 года в стране должны будут построить 1 млрд 383 млн кв. м жилья.

Из них 663 млн кв. м уже будут готовы к 2030-му, что позволит достичь уровня обеспеченности жильем в среднем 33 кв. м на человека.

Владимир Путин отметил, что есть риск торможения реализации нацроекта, если учитывать текущие конъюнктуры и макроэкономическую ситуацию. Так, в целом по России более 2 тыс. проектов по строительству жилья реализуют с переносом сроков сдачи на шесть месяцев. Все потому что Банк России поднял ключевую ставку и ипотечное кредитование достигло рекордных значений, вследствие чего среди граждан снизился спрос на жилье, с чем и столкнулись застройщики.

«Далеко не все граждане, семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять. Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10%. Здесь необходимо навести порядок. Тем более, что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов», — подчеркнул президент.

Кроме того, как итог, у застройщиков растут долги и проценты по кредитам, а это угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до ухода с рынка и банкротства. В результате может быть сокращение занятости в этой отрасли и, в конечном счете, ухудшение экономики. Глава государства отметил, что допустить этого нельзя, потому Правительство совместно с Банком России должны принять адекватные ситуации меры. Также нужно будет разработать программу временного субсидирования процентной ставки по кредитам для проектного финансирования строительства объектов со сроком их ввода в эксплуатацию в 2026 году, прежде всего это касается малых городов.

Путин добавил, что более востребованы среди россиян стало индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — только за прошлый году его объем составил 62,3 млн кв. м, что составляет около 58% от общего ввода жилья в стране. Президент отметил, что помогли в этом «дачная амнистия», программы социальной газификации, строительства и обновления дорог и пр. Сегмент ИЖС необходимо наращивать, создавая надежные механизмы для того, чтобы граждане могли вложить свои средства в индивидуальное строительство.

Что касается переселения граждан из аварийного жилья, то до 2030 года в новые квартиры переедут 345 тыс. человек, а ликвидируют не менее 6,2 млн кв. м непригодных для проживания зданий. К этому же году по нацпроекту в целом по стране заменят 50 тыс. км коммунальных сетей, на это будет направлено не менее 4,5 трлн рублей. При этом, подчеркнул Владимир Путин, надо обеспечить использование всех внутренних ресурсов и резервов отрасли, в том числе для выявления зон риска и предотвращения аварийных ситуаций.

«Важно также выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Их в нашей стране более 950 тыс. И жильцам каждого из них должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт», — сказал глава государства.

Президент добавил, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в России также продолжается развитие и обновление дорог, и набранных темпов снижать нельзя — сейчас в нормативном состоянии находится более половины региональных дорог, а также 85% — дорожной сети в 105 городских агломерациях. Нацпроект предусматривает и развитие общественного транспорта — в парке должно быть не менее 85% современных и удобных машин.

«Жилье — это центральный элемент, вокруг которого мы формируем свои планы. Особое внимание уделяем развитию ипотечного кредитования и расселению аварийных домов. Одновременно вместе с жилищным строительством обновляем всю инфраструктуру: ЖКХ, дороги, общественный транспорт, социальные объекты. Вся эта работа направлена на создание комфортных условий проживания людей», — сказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

На заседании подробно обсудили реализацию нацпроекта. На встрече выступили глава Республики Бурятия, председатель комиссии Госсовета РФ «Эффективная транспортная система» Алексей Цыденов, губернатор Сахалинской области, председатель комиссии Госсовета РФ «Инвестиции» Валерий Лимаренко и другие.

Помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин прокомментировал итоги Президиума. Он подчеркнул, что президент поставил задачи всем составляющим инфраструктуру для жизни направлениям — это жилье, коммунальное хозяйство, благоустройство территорий, ремонт дорог, а также развитие строительной отрасли. Владимир Путин дал поручения, которые позволят улучшить ситуацию в перечисленных сферах, и задача Госсовета — вместе с Правительством и регионами обеспечить их выполнение.

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