Путин призвал привести дорожные нормативы в соответствие «со здравым смыслом»

На расширенном заседании президиума Госсовета во время обсуждения реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», цель которого — обеспечение граждан качественными дорогами, доступным жильем и современными соцуслугами, президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно привести в порядок дорожные нормативы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в стране и для магистральных межгородских дорог, и для улично-дорожной сети действуют одинаковые требования. При этом применить одни и те же стандарты к разным дорогам не всегда возможно.

Путин ответил, что необходимо либо привести к исполнению некоторые решения в соответствии с законом, либо отменить их.

«Улично-дорожная сеть — чушь, конечно. Я, честно говоря, даже не обращал внимание на то, что отбойники надо ставить посреди улиц или щиты какие-то шумопоглощающие. Надо привести это все в соответствии со здравым смыслом», — подчеркнул президент.

Владимир Путин добавил, что исполнительная власть должна «чувствовать, что от нее ожидают и хотят люди», пишет 360.ru со ссылкой на сайт Кремля.

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