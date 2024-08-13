Владимир Путин провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом

Президент РФ Владимир Путин встретился с палестинским коллегой Махмудом Аббасом 13 августа в резиденции в Ново-Огарево.

На переговорах подняли актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Также стороны обменялись своими оценками текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Владимир Путин подчеркнул, что у России давние глубокие связи с арабским миром, в том числе с Палестиной. Поэтому она не может оставаться безучастной, наблюдая гуманитарную катастрофу в этой стране.

«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы с оружием в руках. Но то, что происходит на Ближнем Востоке, в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», — сказал Путин.

Так, для поддержки палестинского народа из России отправили уже порядка 700 т. гуманитарной помощи, отметил президент. Он также привел данные ООН, по которым в зоне палестино-израильского конфликта уже погибло 40 тыс. человек. Основная часть из них — это женщины и дети.

«Наша позиция является неизменной. Она сформулирована давно и не носит какого-то конъюнктурного характера. Чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения ООН и прежде всего создать полноценное палестинское государство», — заявил Владимир Путин.

Махмуд Аббас поблагодарил российского лидера за теплый прием и поддержку Палестины.

«Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды. Но тем не менее ООН из-за давления со стороны США провалила свою миссию в том, что бы принять одну резолюцию, которая бы реализовала и обеспечила права палестинского народа», — сказал Махмуд Аббас.

Встреча двух лидеров прошла не только на фоне продолжающейся операции Израиля в секторе Газа, но и гибели в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает пресс-служба Кремля.

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