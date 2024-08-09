Путин подписал закон о лишении гражданства РФ за непостановку на воинский учет

Лишать приобретенного российского паспорта будут новых граждан РФ, отказавшихся встать на воинский учет. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ разместили на государственном сайте правовой информации. Согласно ему внесли дополнения в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве РФ».

Новые нормы синхронизируют постановку на воинский учет и получение гражданства. Теперь поводом для прекращения приобретенного гражданства является отказ от постановки на воинский учет. Сведения об этом будут подавать через единую систему межведомственного взаимодействия. Таким образом будут оперативно вычислять нарушителей.

Кроме того, накануне президент одобрил закон, который дал полицейским полномочия выдворять из страны лиц без гражданства. Ранее такое право было лишь у пограничников и судей, сообщает телеканал 360.ru.

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