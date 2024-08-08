Президент Путин подписал закон о запрете проведения треш-стримов в России

Закон о запрете треш-стримов Владимир Путин подписал 8 августа. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, треш-стримом является информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность. Эта информация выражает явное неуважение к обществу, содержит изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений. Также под определение попадает информация, содержащая сведения, распространение которых ограничено актами президента РФ. Доступ к такой информации ограничивается. Генпрокурор РФ или его заместители инициируют блокирование доступа к такой информации путем обращения в Роскомнадзор.

Помимо этого, согласно закону, не допускается передача информации из государственных информационных систем в иные информационные системы, не соответствующие требованиям о защите информации.

Также предусматриваются особенности управления сетями связи на основании требования генпрокурора России или его заместителей, направляемого в Роскомнадзор. Это требование может быть вынесено, если интернете обнаружат массовое или неоднократное распространение информации, доступ к которой ограничивается, сообщает «РИА Новости».

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