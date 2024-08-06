Путин подписал указ о выплате 5 млн рублей семьям погибших на СВО сотрудников СК

Президент РФ Владимир Путин 5 августа подписал указ, который распространяет выплату в 5 млн рублей в случае смерти в зоне спецоперации на сотрудников Следственного комитета России.

Соответствующий документ разместили на государственном портале правовой информации. Так, в случае гибели сотрудников ведомства, которые имеют специальные звания и выполняли возложенные на них задачи в новых регионах РФ — Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР, единовременную выплату в равных долях смогут получить их супруг или супруга, родители и дети.

При этом выплата в 5 млн рублей также будет распространяться на сотрудников Следственного комитета, которые погибли от ран в течение года.

Кроме того, в новом указе предусмотрели единовременную выплату в 3 млн рублей сотрудникам СК, получившим увечье при выполнении задач в зоне спецоперации, сообщает 360.ru.

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