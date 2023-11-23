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Владимир Путин прилетел в Минск и выступил на сессии ОДКБ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-priletel-v-minsk-i-vystupil-na-sessii-odkb
Владимир Путин прилетел в Минск и выступил на сессии ОДКБ
Скриншот видео пресс-службы Кремля

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла в столице Беларуси 23 ноября. Вместе с президентом России Владимиром Путиным в ней приняли участие главы Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не прилетел в Минск.

На сессии ОДКБ обсуждали ключевые вопросы дальнейшего взаимодействия, актуальные региональные и международные проблемы, совершенствование системы коллективной безопасности. По итогам совещания президенты подписали ряд документов.

«Наши страны, Россия в том числе, не приемлет терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира. Нами реализовался совместный комплекс мероприятий по борьбе с экстремизмом, нелегальной миграцией, транснациональной преступностью и оборотом наркотиков», — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что страны ОДКБ предпринимают совместные усилия для совершенствования оперативного реагирования, миротворческих и авиационных сил быстрого развертывания. Провели ряд мероприятий для улучшения системы управления и поддержания боевой готовности.

Путин также подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество между странами-членами ОДКБ расширяется, сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также: президент России Владимир Путин 22 ноября выступил на саммите G20. По его словам, в мире запущены процессы кардинальной трансформации. Крепнут и появляются мощные центры глобального экономического развития.

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