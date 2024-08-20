Владимир Путин прибыл в Кабардино-Балкарию

Президент России Владимир Путин 20 августа с рабочим визитом посетил садоводческое предприятие в селе Герменчик Урванского района Кабардино-Балкарской Республики.

Главе государства показали, как налажена работа в садоводческом хозяйстве «Агро 07». Руководитель агропредприятия представил выпускаемую продукцию и рассказал о планах по развитию производства.

В рабочей поездке президента сопровождает глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Встречу с ним Владимир Путин провел после посещения агропредприятия.

«Виделись три месяца назад. Я представляю, как живет республика. Хочу вас поздравить с тем, что происходит в области сельского хозяйства. Все высокотехнологично. Наверняка есть дополнительные вопросы, которые можно обсудить», — сказал Путин.

Казбек Коков проинформировал главу государства об основных показателях региона в первом полугодии 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также: Путин обсудил новые технические решения на СВО с членами Совбеза.