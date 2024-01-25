Владимир Путин поздравил жителей России с Днем студента

Президент России Владимир Путин 25 января в ходе рабочей поездки в Калининград посетил Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта.

«Поздравляю вас, всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей, да и выпускников. Все мы когда-то учились в университетах и институтах. Конечно, это незабываемые годы», — сказал президент, обращаясь к студентам Калининградской области.

Путин отметил, что сейчас в мире происходят фундаментальные изменения: не только политические, но и технологические. По его словам, многое интенсивно и интересно развивается.

Глава государства подчеркнул, что для того, чтобы быть полноценным участником процесса глобальных изменений в мире, необходимо хорошо учиться, не жалея на это сил и времени, сообщает пресс-служба Кремля.

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