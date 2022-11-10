Владимир Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником
Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.
Владимир Путин пожелал сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, успехов и благополучия, в том числе их родным и близким.
Глава государства отметил, что многие сотрудники правоохранительных органов в свой праздник находятся на боевом дежурстве. Он поблагодарил полицейских за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, за верность Родине, присяге и народу.
«В целом по стране в текущем году фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Есть зримые результаты, успехи и в противодействии организованной преступности, наркоторговле. Становится меньше дорожно-транспортных происшествий и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних. Жду от вас и в дальнейшем слаженной, настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жесткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции. Также среди приоритетов — борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью», — подытожил президент России.
Читайте также: Владимир Путин подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно.
- Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
- Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
- ФАС предложила с 1 декабря увеличить цену на газ в России на 8,5%
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
- Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года