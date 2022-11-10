Владимир Путин поздравил сотрудников МВД России с профессиональным праздником

Видео канала «Кубань 24»

Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин пожелал сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, успехов и благополучия, в том числе их родным и близким.

Глава государства отметил, что многие сотрудники правоохранительных органов в свой праздник находятся на боевом дежурстве. Он поблагодарил полицейских за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, за верность Родине, присяге и народу.

«В целом по стране в текущем году фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Есть зримые результаты, успехи и в противодействии организованной преступности, наркоторговле. Становится меньше дорожно-транспортных происшествий и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних. Жду от вас и в дальнейшем слаженной, настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жесткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции. Также среди приоритетов — борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью», — подытожил президент России.

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