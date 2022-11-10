Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Владимир Путин подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно

Общество
10.11.2022 08:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladimir-putin-podpisal-ukaz-o-nagrazhdenii-ordenom-muzhestva-kirilla-stremousova
Владимир Путин подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно
Кирилл Стремоусов. Фото t.me/Stremousov_Kirill

Президент России Владимир Путин 9 ноября подписал указ о награждении погибшего в ДТП вице-губернатора ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», — говорится в тексте документа.

По предварительным данным, бронированный внедорожник Lexus Кирилла Стремоусова получил серьезные повреждения — бронекапсулу в результате удара оторвало от шасси автомобиля. Виновником ДТП, предположительно, был водитель грузовика, который опасно маневрировал на трассе, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов 9 ноября погиб в ДТП в районе Геническа.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
  2. Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
  3. ФАС предложила с 1 декабря увеличить цену на газ в России на 8,5%
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года
Прямой эфир
Мы в соцсетях