Владимир Путин подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин 9 ноября подписал указ о награждении погибшего в ДТП вице-губернатора ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», — говорится в тексте документа.
По предварительным данным, бронированный внедорожник Lexus Кирилла Стремоусова получил серьезные повреждения — бронекапсулу в результате удара оторвало от шасси автомобиля. Виновником ДТП, предположительно, был водитель грузовика, который опасно маневрировал на трассе, сообщает RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов 9 ноября погиб в ДТП в районе Геническа.
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