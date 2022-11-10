Владимир Путин подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно

Кирилл Стремоусов. Фото t.me/Stremousov_Kirill

Президент России Владимир Путин 9 ноября подписал указ о награждении погибшего в ДТП вице-губернатора ВГА Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», — говорится в тексте документа.

По предварительным данным, бронированный внедорожник Lexus Кирилла Стремоусова получил серьезные повреждения — бронекапсулу в результате удара оторвало от шасси автомобиля. Виновником ДТП, предположительно, был водитель грузовика, который опасно маневрировал на трассе, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов 9 ноября погиб в ДТП в районе Геническа.