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Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Происшествия
09.11.2022 16:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/vitse-gubernator-hersonskoj-oblasti-kirill-stremousov-pogib-v-dtp
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

Об этом 9 ноября сообщило RT cо ссылкой на источник в силовых структурах.

Известно, что заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП. Точные обстоятельства смертельной аварии пока неизвестны. Информация о происшествии уточняется, сообщает RT.

По данным военного корреспондента Семена Пегова, Стремоусов погиб в ДТП в районе Геническа.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования в связи с гибелью Стремоусова.

«Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем», — написал политик в Telegram.

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