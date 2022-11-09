Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Происшествия
09.11.2022 16:15
Об этом 9 ноября сообщило RT cо ссылкой на источник в силовых структурах.
Известно, что заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП. Точные обстоятельства смертельной аварии пока неизвестны. Информация о происшествии уточняется, сообщает RT.
По данным военного корреспондента Семена Пегова, Стремоусов погиб в ДТП в районе Геническа.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования в связи с гибелью Стремоусова.
«Познакомился с ним недавно лично. Он был настоящим патриотом России, смелым и отважным, в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем», — написал политик в Telegram.
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